"Solamente ella se puede dar ese lujo": La millonaria cifra que habría gastado Ignacia Michelson en el Miss Grand

07 oct. 2026 - 09:15 hrs.

Ignacia Michelson ha dado que hablar durante su participación en el Miss Grand International 2026, certamen en el que representa a Chile y que actualmente se desarrolla en Tailandia.

En medio de su preparación para la competencia, la modelo también ha llamado la atención por los recursos que habría destinado para llegar al certamen, algo que salió a colación en un nuevo capítulo del podcast "Bombastic".

La millonaria cifra que habría gastado Ignacia Michelson

Durante la conversación, Nelson Beltrán, mejor conocido como "El Colombiano", aseguró que Michelson habría desembolsado millones de pesos para participar en el concurso. "¿Tú sabes que ella ha gastado 52 millones de pesos?", señaló Beltrán, ante la sorpresa de Cecilia Gutiérrez.

Según explicó, parte de ese monto habría sido destinado al equipo que acompañó a la modelo durante su estadía en Tailandia, incluyendo maquillador, peluquero y una persona encargada de sus redes sociales, además de sus respectivos sueldos y gastos.

El panelista también mencionó la compra de vestidos y contó que Michelson incluso habría realizado una rifa de un teléfono de última generación para reunir apoyo a través de sus redes sociales.

"Solamente ella se puede dar ese lujo"

En esa misma conversación, el opinólogo aseguró que incluso le había recomendado no gastar una cantidad tan elevada de dinero en el certamen. "Lo que puede ser la cuota inicial para un departamento", comentó al dimensionar los $52 millones.

Sin embargo, también aclaró que se trataría de una decisión personal de Michelson para representar a Chile. "Solamente ella se puede dar ese lujo, porque es un lujo, es un gustito. Nadie le dio plata a ella. Esto es un gusto personal por representar el país, por hacerlo bien y eso es un mérito", afirmó.

Pero la cifra incluso sería mayor. Durante un live, la propia modelo aseguró que ya había gastado más de $60 millones en su participación en el Miss Grand International, considerando pasajes, equipo, fotógrafos y vestuario.

En aquella oportunidad, además, detalló que solo en trajes había desembolsado $18 millones y señaló que no contaba con un patrocinador que financiara su participación.

Ignacia Michelson se prepara para la final

Michelson continúa representando a Chile en el Miss Grand International 2026, cuya final está programada para este sábado 10 de octubre en Tailandia. La modelo ha participado durante los últimos días en distintas actividades del certamen y también realizó una campaña digital para conseguir apoyo del público y avanzar en la competencia.

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