Mioquimia orbicular: ¿En qué consiste el problema que está sufriendo Pailita en uno de sus ojos?

06 oct. 2026 - 16:53 hrs.

Más de un mes lleva Pailita lidiando con un movimiento involuntario en uno de sus párpados. El cantante ya intentó descansar mejor y reducir el tiempo frente al celular, pero la molestia no desaparece.

El intérprete de "Cora Roto" contó la situación a través de sus historias de Instagram y precisó que el movimiento afecta al párpado inferior de su ojo izquierdo.

“Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo. ¿Algún consejo o remedio casero?”, escribió el artista hace unos días. Luego agregó: “He tratado de descansar bien, no mirar tanto el celular y no se me pasa”.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, especialmente debido al tiempo que lleva con esta molestia.

¿Qué es la mioquimia orbicular?

El movimiento que describió Pailita puede corresponder a lo que se conoce como mioquimia orbicular, un temblor provocado por contracciones involuntarias del músculo que permite cerrar los párpados.

De acuerdo con el Centro Oftalmológico de Barcelona, suele aparecer en uno de los párpados y es más frecuente en el inferior. Puede comenzar repentinamente, durar segundos o minutos y desaparecer por sí solo, aunque también puede repetirse.

En los casos habituales, este movimiento no llega a cerrar completamente el ojo. Entre los factores que pueden favorecer su aparición están el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, el consumo de bebidas estimulantes y el tabaco. También puede relacionarse con sequedad o irritación ocular.

¿Qué se puede hacer?

Cuando se trata de una mioquimia, las contracciones suelen desaparecer sin tratamiento. Algunas medidas pueden ayudar a disminuirlas, como reducir el estrés y la ansiedad, mantener los ojos hidratados con gotas humectantes, utilizar gafas de sol o aplicar frío y calor de manera alternada durante 10 segundos.

Sin embargo, si el movimiento persiste en el tiempo, el Centro Oftalmológico de Barcelona recomienda consultar con un oftalmólogo especialista en párpados.

También se aconseja una revisión cuando los espasmos provocan el cierre completo de los ojos, dificultan mantenerlos abiertos durante el día, aparecen en otras zonas de la cara o afectan ambos ojos al mismo tiempo.

Cuando los movimientos son más intensos

La mioquimia no es la única causa posible de movimientos involuntarios en los párpados. El blefaroespasmo y el espasmo hemifacial producen contracciones más enérgicas y requieren una evaluación especializada.

En esos casos, la valoración corresponde a especialistas en neuroftalmología y oculoplástica, quienes pueden determinar el tratamiento adecuado.

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