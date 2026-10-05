"No se me pasa": Pailita pide ayuda a sus seguidores por problema en uno de sus ojos

05 oct. 2026 - 17:44 hrs.

Una particular molestia que no ha logrado desaparecer llevó a Pailita a recurrir a sus seguidores en busca de ayuda. El cantante reveló que desde hace más de un mes presenta movimientos involuntarios en uno de sus párpados y que, pese a intentar algunas medidas, el problema continúa.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Cora Roto” contó que la situación afecta al párpado inferior de su ojo izquierdo y pidió recomendaciones para intentar detenerla.

Pailita pide ayuda a sus seguidores

“Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo. ¿Algún consejo o remedio casero?”, escribió el artista en una historia en Instagram.

La publicación generó reacciones entre sus seguidoras, especialmente por el tiempo que lleva con esta molestia.

El artista urbano, además, aseguró que ya ha intentado descansar mejor y reducir su exposición al celular, sin conseguir que el movimiento desaparezca. "No se me pasa", sostuvo.

¿Por qué puede tiritar el párpado?

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, los pequeños temblores del párpado son movimientos involuntarios que pueden presentarse por distintas razones. Generalmente no afectan la visión y suelen desaparecer sin tratamiento.

Entre los factores asociados se encuentran el cansancio y el estrés. En estos casos, algunas medidas que pueden ayudar son:

Dormir lo suficiente.

Reducir el estrés.

Limitar el consumo de cafeína.

Otros factores que pueden provocar el movimiento

La Clínica Mayo señala que el tipo más común de espasmo del párpado se conoce como mioquimia y puede estar relacionado con distintos factores.

Entre ellos están el consumo de alcohol, el exceso de cafeína, la exposición a luces brillantes, la tensión ocular y la fatiga. También puede aparecer por irritación de la superficie ocular o del interior de los párpados.

A esto se suman el consumo de nicotina, el estrés y la exposición al viento o a la contaminación atmosférica.

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