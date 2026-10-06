Así fue la despedida de soltera de Tati Fernández: Influencer se casará con Oliver Borner

06 oct. 2026 - 15:26 hrs.

La influencer chilena Tati Fernández dio un paso clave en la cuenta regresiva para su matrimonio con el actor y creador de contenido Oliver Borner.

En sus redes sociales, la joven compartió con sus seguidores la emoción de haber vivido su despedida de soltera, evento que reunió a sus seres más queridos en una jornada llena de sorpresas y momentos emotivos.

En un registro publicado en sus plataformas digitales, Fernández mostró los instantes previos al festejo y reveló detalles del atuendo que eligió para la ocasión: un deslumbrante vestido blanco acompañado por un largo velo sobre su cabeza, complementado por su anillo de compromiso.

La llamativa decoración

La ambientación de la fiesta destacó por una decoración personalizada en tonos rosados, pensada especialmente para homenajear a la novia.

"Había mucha comida con mi cara, todo era rosado. Me encantó ver caras de Oliver. Me emocioné porque estaba toda mi familia y amigas", expresó Fernández al describir el cariñoso ambiente que prepararon sus invitadas.

Instagram

La celebración se produce a menos de un mes del enlace nupcial de la pareja, quienes llevan varios años de relación.

En conversaciones recientes, Borner detalló que la organización ha estado a cargo de una wedding planner para coordinar cada aspecto de la boda, la cual coincide con una época de mucho trabajo para ambos en proyectos de teatro, cine y contenidos audiovisuales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tati Fernández (@tatiifernandez)

Todo sobre Famosos chilenos