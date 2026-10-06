Así fue la despedida de soltera de Tati Fernández: Influencer se casará con Oliver Borner
- Por Diego Alonzo
La influencer chilena Tati Fernández dio un paso clave en la cuenta regresiva para su matrimonio con el actor y creador de contenido Oliver Borner.
En sus redes sociales, la joven compartió con sus seguidores la emoción de haber vivido su despedida de soltera, evento que reunió a sus seres más queridos en una jornada llena de sorpresas y momentos emotivos.
En un registro publicado en sus plataformas digitales, Fernández mostró los instantes previos al festejo y reveló detalles del atuendo que eligió para la ocasión: un deslumbrante vestido blanco acompañado por un largo velo sobre su cabeza, complementado por su anillo de compromiso.Ir a la siguiente nota
La llamativa decoración
La ambientación de la fiesta destacó por una decoración personalizada en tonos rosados, pensada especialmente para homenajear a la novia.
"Había mucha comida con mi cara, todo era rosado. Me encantó ver caras de Oliver. Me emocioné porque estaba toda mi familia y amigas", expresó Fernández al describir el cariñoso ambiente que prepararon sus invitadas.
La celebración se produce a menos de un mes del enlace nupcial de la pareja, quienes llevan varios años de relación.
En conversaciones recientes, Borner detalló que la organización ha estado a cargo de una wedding planner para coordinar cada aspecto de la boda, la cual coincide con una época de mucho trabajo para ambos en proyectos de teatro, cine y contenidos audiovisuales.
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