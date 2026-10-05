¿Volvieron? Cony Capelli aparece en romántica fotografía junto al padre de su hijo

05 oct. 2026 - 21:45 hrs.

Una fotografía en la que Cony Capelli aparece besando a Sebastián Daroch volvió a instalar los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, luego de que la ganadora de Gran Hermano Chile confirmara semanas atrás el término de su relación con el padre de su hijo.

La imagen fue publicada por el propio Daroch a través de su cuenta privada de Instagram y rápidamente comenzó a generar especulaciones sobre un eventual acercamiento de la pareja.

El registro fue comentado en el podcast Ups, de Adriana Barrientos y Hugo Valencia, donde analizaron precisamente la posibilidad de que Capelli y Daroch hayan retomado su relación.

¿Qué dijo Cony Capelli sobre una posible reconciliación?

Ante las especulaciones, Zona de Estrellas tomó contacto con la influencer para conocer su versión. Sin embargo, Capelli optó por no confirmar ni descartar que exista una reconciliación.

“Agradezco que me pregunten, pero en lo personal no me gusta tener que estar explicándome todo el tiempo sobre cosas que pasan en mi vida privada”, señaló a la periodista Fany Mazuela.

La exchica reality recordó que anteriormente sí decidió referirse públicamente al quiebre, pero explicó que ahora prefiere mantener en reserva lo que pueda ocurrir entre ambos.

“Si bien confirmé el quiebre, porque es real, prefiero que lo que pase entremedio dejarlo un poco para la privacidad de mi familia, al menos ahora, que no tengo certeza de muchas cosas aún”.

Sebastian Daroch Instagram

Capelli confirmó el quiebre en septiembre

Fue a mediados de septiembre cuando Capelli confirmó que había terminado su relación con el padre de su bebé. En esa oportunidad, explicó que su principal intención era mantener la tranquilidad durante su embarazo.

“Por mi bebé que viene en camino, quiero estar tranquila”, manifestó entonces.

Ahora, frente a la fotografía que volvió a vincularla sentimentalmente con Daroch, la influencer dejó abierta la posibilidad de hablar del tema más adelante, una vez que exista una definición.

“Cuando algo sea oficial créanme que lo diré con libertad”, afirmó.