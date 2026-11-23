23 nov. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.), anunció que su administración financiará el tramo final de la ciclovía de alto estándar en la Alameda, en las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú.

Cabe recordar que esta vía para ciclos en la principal arteria de la capital fue suspendida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el pasado mes de marzo, cuando José Antonio Kast llegó a ocupar La Moneda.

"Un proyecto muy especial para la ciudad de Santiago"

En una conferencia de prensa, el gobernador sostuvo que "este es un proyecto muy especial para la ciudad de Santiago", dando paso a una crítica a la decisión que había tomado el Gobierno de Kast.

"En tiempos en que estamos viviendo una crisis de empleo y de desconfianza gigantesca, como Gobierno de Santiago hemos decidido impulsar obras que devuelvan la confianza y generen empleo, mientras el Gobierno nacional está paralizando obras y está, de alguna manera, incumpliendo sus compromisos", dijo.

Orrego sostuvo que la ciclovía de la Alameda es un proyecto que engloba cuatro dimensiones importantes: Justicia social, movilidad segura y sustentable, generación de empleo y generación de confianza.

"No puede ser que un sector de ciudadanos tenga un estándar de ciudad tan radicalmente distinto al de otros ciudadanos", recriminó la autoridad.

"Lo que estamos haciendo al terminar este proyecto y tomar esta decisión es llevar al sector poniente de Santiago, a Lo Prado, Estación Central, Maipú y todas las comunas cercanas, el mismo estándar de ciudad que tiene el sector oriente de Santiago", complementó.

Tras esto, sostuvo que el alto costo de la iniciativa, la razón del Gobierno para cancelar el proyecto, es "una caricatura", ya que "esto es mucho más que una ciclovía".

"Estamos dando iluminación, estamos hablando de cruces peatonales, entre ellos, frente al Hospital del Trabajador, frente a la Teletón; estamos hablando de paisajismo, estamos hablando de un estándar de ciudad que es el que todos se merecen", detalló.

"Este proyecto es como la 'Línea 1' del Plan Maestro de Ciclovías de Santiago. Es probablemente la ciclovía más estructurante que conecta más ciclovías en toda la ciudad", dijo sobre las credenciales urbanas de la iniciativa.

"Dejarla paralizada a medias, justo cuando llegaba a las comunas más vulnerables, nos parece que es un sinsentido. El Chile a medias siempre afecta a quienes más viven a medias. Tenemos que terminar esto y demostrar que Santiago puede ser caminable y pedaleable de manera segura", cerró Orrego.

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