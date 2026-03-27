Detienen construcción de ciclovía en eje Alameda-Providencia: Gobierno suspende la entrega de recursos

27 mar. 2026 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión del Gobierno de detener la ejecución del tercer tramo de la ciclovía del eje Alameda-Providencia generó reacciones en la Región Metropolitana, especialmente entre quienes utilizan a diario la bicicleta para movilizarse en el sector.

El proyecto formaba parte de una intervención mayor en el principal eje de la capital, con una inversión superior a los $134 mil millones, y contemplaba una conexión continua entre Baquedano y San Pablo. Sin embargo, el tramo final no se llevará a cabo.

Las razones entregadas por el Gobierno

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que “está el 97% (del presupuesto del ministerio) comprometido, entonces, vamos a tener que empezar a desplazar deuda de arrastre hacia los años que siguen, pero eso ya viene con una deuda de arrastre anterior. Entonces, al final del día, vamos a tener poco espacio de manejo, pero vamos a hacer algo ahí”.

A esto sumó que “y lo segundo, reasignación presupuestaria. Hemos decidido cortar algunos gastos que estaban comprometidos, la expropiación del Club Público de Punta Arenas, obras de la Nueva Alameda-Providencia, que son carísimas y que la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.

Pese a la decisión, ya existían recursos aprobados para los próximos años. Para 2026 se contemplaban $2.500 millones, mientras que para 2027 la cifra alcanzaba los $5.700 millones.

"Esto es simplemente una pausa"

Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, expuso que "En este minuto el Ministerio de Vivienda tiene un serio problema de financiamiento. Todos sabemos que hay una prioridad en construir viviendas, techos para familias que hoy día lamentablemente siguen a la intemperie, no tienen una solución desde el Estado como debió haber sido de forma urgente y por tanto él lo que hace es solamente poner una pausa en la construcción de una ciclovía".

Y añadió que "nadie dice que se vaya a eliminar este proyecto de manera definitiva. Lo único que él está diciendo es que con fondos de este año se hace muy difícil priorizar una ciclovía por sobre la construcción de viviendas que evidentemente vienen a colaborar en una situación de urgencia para tantas familias que hoy día están desprovistas de una solución del Estado y que vimos que producto de distintas ineficiencias del Ministerio de Vivienda durante el gobierno anterior no se pudieron concretar".

“Hago un llamado a la ciudadanía a entender que esto es simplemente una pausa y más adelante se vuelve a la construcción de esa ciclovía", aseguró el delegado presidencial.

Impacto en usuarios

La decisión afecta directamente a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte en este eje, una alternativa que ha tomado mayor relevancia en medio del alza de los combustibles. La ciclovía proyectada buscaba consolidar una ruta continua en uno de los principales corredores de la ciudad, lo que ahora quedará inconcluso tras el recorte anunciado.

La medida no fue bien recibida por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien cuestionó la determinación y llamó a reconsiderarla.

“Dejar obras botadas en la ciudad no es la mejor manera de hacer una ciudad integrada para todos. Así que nosotros le pedimos al Gobierno que reconsidere esta medida, que claramente es una mala señal para Santiago”, afirmó.

En esa línea, agregó que “uno así no construye ni unidad, ni ciudad y mucho menos justicia territorial. Vamos a evaluar jurídicamente porque el Ministerio de Vivienda firmó un compromiso que está por escrito, que es ley para las partes. Así que esto no es simplemente una decisión personal de alguien, aquí hay un compromiso institucional que esperamos que este gobierno honre”.