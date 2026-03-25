"Hay que preguntarles a las personas que lo publicaron": Ministro Quiroz por posteo de Estado "en quiebra"

25 mar. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al oficio de la Contraloría General de la República tras un posteo en redes oficiales, donde se afirmaba que el Estado de Chile estaba “en quiebra”.

"Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado", aseguró el jefe de la billetera fiscal a su llegada al Congreso.

"Nunca he usado esa expresión"

Asimismo, aclaró que "siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta". Al ser consultado si fue un error de la vocería, Quiroz señaló: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”.

El ministro reiteró que "nunca he ocupado esa palabra, nunca he usado esa expresión. El Estado está en estrechez fiscal y aguda". Además, acusó que en la administración anterior "redujo el fondo de estabilización social, recibimos un Gobierno sin fondos de capitales, pero nada de eso amerita la palabra Estado quebrado".

"Probablemente, en Comunicaciones se usó metafóricamente, pero es un tema que no corresponde", subrayó Quiroz.

En concreto, Contraloría pidió informar "sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseña".