Un liceo histórico, un exferrocarril militar y un memorial mapuche: Estos son los cinco nuevos Monumentos Nacionales de Chile
¿Qué pasó?
Por medio de redes sociales, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) anunció la declaración de cinco nuevos Monumentos Nacionales que fueron publicados a principios de marzo y que oficialmente ya son sitios históricos.
Entre los monumentos declarados por el CMN se encuentra un liceo fundado por la destacada poeta y escritora Gabriela Mistral, vestigios de un ex ferrocarril militar y un memorial mapuche.
¿Cuáles son y dónde están ubicados?
Según la publicación de Instagram difundida por el consejo, se declararon cuatro monumentos en la Región Metropolitana y uno en la región de La Araucanía, y el 19 de marzo fueron publicados por el Diario Oficial.Ir a la siguiente nota
"Estos nuevos reconocimientos fortalecen la protección de espacios con valor histórico, social y cultural, resguardando la memoria y el patrimonio de todas y todos", escribieron desde el CMN.
¿Dónde están ubicados?
- Monumento Histórico Liceo de Niñas N.° 6 Teresa Prats, ubicado en Santiago.
- Monumento Histórico Sitio de Memoria Vestigios del Ex Regimiento Militar de Puente Alto, ubicado en Puente Alto.
- Monumento Histórico Sitio de Memoria Cuesta Chada, Campesinos Asentamiento El Escorial, ubicado en Paine.
- Monumento Histórico Sitio de Memoria Ex tenencia de Carabineros de Maipo, ubicado en Buin.
- Monumento Histórico Memorial Mapuche Folontu Aliwen, ubicado en Temuco.
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