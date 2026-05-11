Mujer podría quedar parapléjica tras ser impactada por trozo de metal que cayó desde pasarela en la Ruta 5 Sur

11 may. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 54 años se mantiene en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Puerto Montt, luego de recibir el impacto de un trozo de metal que cayó de una pasarela en la Ruta 5 Sur.



La víctima viajaba como copiloto junto a su esposo desde Chiloé hacia Puerto Varas cuando ocurrió el accidente. Cuando el vehículo se encontraba a la altura del sector La Goleta, un pedazo de metal cayó sobre ella a la altura de su cuello.

Su esposo la trasladó a un centro asistencial

Tras lo ocurrido, la pareja recibió ayuda de otros conductores que transitaban por la ruta. Posteriormente, la mujer fue trasladada por su esposo al Hospital Regional de Puerto Montt donde fue ingresada y evaluada por personal médico.

De acuerdo con el diagnóstico, la víctima se encuentra con lesiones cervicales, daño en el esófago, faringe y con compromiso de estructuras vasculares cervicales.

Aton / Imagen referencial

No se descarta la intencionalidad del accidente

El incidente se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público. Por el momento, no se descarta la posible intencionalidad del hecho, generando preocupación respecto al estado de las obras y seguridad del sector.

Cabe señalar que, si bien la pasarela se encontraba construida, no estaba habilitada al momento del suceso.

Preocupación de la familia

La familia de la víctima solicita a los posibles testigos del incidente acercarse a las autoridades y entregar información sobre lo ocurrido para avanzar con la investigación.

Actualmente, la mujer fue sometida a intervención quirúrgica y se encuentra consciente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, su estado sigue siendo grave y corre el riesgo de quedar parapléjica.