"Seguirán durante toda la administración": Steinert por megaoperativo que terminó con 459 detenidos en siete regiones

11 may. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregaron los resultados de un "megaoperativo" conjunto realizado en nueve comunas de siete regiones del país, que culminó con 459 detenidos.

El despliegue se efectuó en las ciudades de Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción.

"Seguirán durante toda esta administración"

En el detalle, se efectuaron 8.592 controles policiales con el resultado de 459 detenidos, 47 vehículos retirados de circulación, 7 armas y 28 municiones decomisadas y más de 9 kilos de diversos tipos de droga retirada de circulación.

Además, se detectó a 236 extranjeros en situación irregular en el país, de los cuales más del 46% corresponde a personas de nacionalidad venezolana.

En La Moneda, la ministra Steinert anunció que "estos operativos seguirán durante toda esta administración y durante todo este Gobierno implementando estrategias para ello".

"Esto no suena al azar. Hoy día intervenimos en nueve comunas. Ellas se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile", añadió la secretaria de Estado.

Por su parte, Cerna informó que los detenidos cometieron delitos "tan graves como tráfico de drogas, porte de armas, receptación de vehículo motorizado, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia".

"Se han incautado armas, drogas, vehículos y municiones. Son elementos utilizados para la comisión de delitos graves que mantienen los índices de inseguridad a las personas", agregó.

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