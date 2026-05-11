El arca de los peluditos: Más de 10 perros recorren un río en Tailandia junto a un monje durante las rondas de las limosnas

11 may. 2026 - 13:00 hrs.

Cada mañana, los fieles de una zona de Tailandia reciben la visita de unos adorables perros que acompañan a un conocido monje que se acerca con su bote a las orillas de un río en sus rondas diarias de limosnas.

Los fieles van a entregar sus ofrendas, pero también para volver a ver a los perritos del monje Luang Por Chamnan. Son 12 de un total de 20.

En CNN indican que los ocho perritos más viejos descansan en el templo. Los otros 12 se suben al bote para el paseo matutino por el río Chao Phraya.

Fueron perros abandonados

"Todos son excelentes nadadores", afirma el monje. "A veces caen por accidente, pero vuelven a subir al bote sacudiéndose el agua”, publica TV Azteca.

Esos peluditos fueron dejados uno a uno en el templo donde está el monje, durante varios años. Mientras unos se reproducían, iban llegando otros perritos abandonados.

“Me siguen a todas partes. Normalmente dormimos en la misma habitación y cuando me levanto por la mañana para ir a la ronda de limosnas, ladran y me siguen”, dice el monje, quien es el abad del templo budista Wat Chin Wararam.

“El arca de los peluditos”

Las imágenes de los perritos se viralizaron y más gente ha ido -o quiere ir- a las orillas del río Chao Phraya, de la provincia Pathum Thani, para no perderse la escena.

El río Chao Phraya no es solo un río, “también es una auténtica autopista sobre el agua en Bangkok. Los barcos y ferris funcionan como transporte público, conectando templos y mercados”, informan en la cuenta @conmochilagram.

El río Chao Phraya es conocido como el "Río de los Reyes", considerado como la arteria vital de Tailandia y un espacio sagrado para el budismo, informa TV Azteca.

Desi Cárdenas, en Instagram, describe: “El bote es el arca de los peluditos”.

“Los perros van bien felices, porque están con el monje que es quien los cuida. Los perros son tan nobles y adaptables”, opina Ana Adriana, usuaria de Instagram.

Narucha Wannabovorn, un joven entrevistado en el video difundido por CNN y Reuters, expresa: “Hay cosas estresantes, la guerra, la situación global, la economía, pero venir a ver a Luang Por Chamnan y a los perros subiendo al bote me alegra el corazón”.

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