"Decidí creer": Claudia Conserva cuenta cómo fue "operada" por los monjes brasileños para tratar su cáncer

En mayo de 2023, la conductora de televisión Claudia Conserva anunció que, después de un año de su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, logró recuperarse de la enfermedad. En ese periodo, se sometió a diversos tratamientos, incluyendo tanto medicina convencional como terapias alternativas.

En el octavo capítulo del programa de Mega, "Viaje a lo Insólito", se abordó el mundo de los monjes brasileños sanadores, una especie de guías espirituales que prometen curar a distancia. ¿Qué relación tienen ellos con Claudia? Resulta que la comunicadora recurrió a ellos para tratar su cáncer.

Claudia Conserva y su experiencia siendo "operada" de cáncer por monjes brasileños

En diálogo con el periodista Sergio Paz, la exmodelo contó que fue un amigo brasileño quien le comentó sobre esta medicina. Si bien en un principio desconfió, después pensó "estoy abierta a cualquier cosa, lo peor es que quede igual, que me muera igual. Decidí creer".

Conserva comentó que optó por convencer a su cerebro de confiar su salud a Ceferino, el médico fallecido que por instrucción del templo Tupyara la visitaría. "Yo quedé como con cariño hacia don Ceferino, y yo le dije a mi familia que me convertí en una vikinga en el sueño", afirmó.

Con la convicción de ser una guerrera, la animadora se propuso enfrentar y vencer a la muerte, siempre bajo la guía espiritual de Ceferino. Uno de los hitos de esta "terapia" fue la "operación" a distancia, en la que participó en un complejo ritual realizado en su propio hogar.

"Cuando llegó el último martes de curación, yo estaba media deprimida (…) me metí a la cama de blanco, lo esperé, me abrazó, me miró a la cara y me dijo textual: 'mantenga la calma, esto va a pasar, pero tenga paciencia, todo va a estar bien'", relató.

Finalmente, recordó que, en ese momento, "sabía que me estaba despidiendo de este hombre y que no lo iba a ver nunca más".

