"Hermosa, igual que su mamá": Amaya Forch compartió fotos junto a su hija con Amaro Gómez-Pablos por su cumpleaños 19

23 nov. 2024 - 18:15 hrs.

La actriz y cantante chilena, Amaya Forch, utilizó su red de Instagram para compartir unas fotografías junto a su hija Julieta, fruto de la relación que tuvo con el periodista Amaro Gómez-Pablos.

La primogénita de ambos cumplió 19 años el pasado jueves 21 de noviembre, razón por la que su padre subió, también, unas capturas donde se evidencia el crecimiento de la joven.

En la publicación de Instagram, la actriz compartió una fotografía donde aparece junto a su hija frente a un espejo.

"Mi vida, 19 años ya. Cuando el doctor me dijo que estaba embarazada no podía creerlo. Varios años antes me habían convencido de que nunca iba a ser mamá. Y ahí estabas tú, un puntito lleno de alegrías, sueños, desafíos y amor", parte la dedicatoria de Amaya Forch

"Cuando sentí tu primera patada, pensé que me iba a desmayar de emoción y me maravillé con la idea de compartir nuestras almas. Contigo aprendí lo que es el amor infinito. Al nacer no podía dejar de mirarte y admirarte como sigo haciéndolo hoy. Admiro a la mujer en la que te estás convirtiendo. Mi compañera de aventuras, no sabes la chochera que siento. !Qué suerte tengo de ser tu mamá!", cierra el mensaje de la actriz.

Además, Amaya Forch también compartió una historia junto a su hija. "Volvimos", escribió la actriz, donde se puede ver a ambas arriba de un avión.

"¡Qué bellas! Bendiciones para ambas", "Preciosa a su madre", "¡Qué linda tu hija, como ha crecido!", "Hermosa, igual que su mamá. Feliz cumpleaños", fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en el último posteo de Forch.

