Romina Sáez revela que representará legalmente a Cathy Barriga: "Entré como su abogada"

23 nov. 2024 - 17:15 hrs.

La abogada y exintegrante del programa Mekano, Romina Sáez, compartió un video en su cuenta de Instagram para señalar por qué no fue a visitar a su amiga Cathy Barriga durante la jornada de ayer a la cárcel de San Miguel, lugar donde se encuentra cumpliendo la cautelar de prisión preventiva.

"Algunas personas me preguntaron que por qué no me habían visto hoy día -viernes 22 de noviembre- en la visita. La verdad es que yo sí fui a verla, pero fui otro día, en otro momento", partió diciendo.

Después, Romina Sáez informó que ella representará legalmente a Barriga. Eso sí, será en ámbitos bien específicos.

"Entre como su abogada, ya que estamos viendo una estrategia para ver el área legal, no económica, sino que algo que es mucho más delicado para ella y para mí. Por eso, no voy a comentarlo, pero muchas personas se pueden imaginar el porqué", recalcó la exMekano.

La decisión de Romina Sáez para visitar a Cathy Barriga en la cárcel

El 15 de noviembre pasado, Romina Sáez llegó hasta la cárcel de San Miguel para visitar a su amiga. En dicha oportunidad, aclaró que Barriga no tenía ningún privilegio.

Por otro lado, el día de ayer, la abogada se percató que la exjefa comunal sería visitada por su suegro, Joaquín Lavín Infante, por lo que decidió darle la preferencia a él. "Por esa misma razón, era muy evidente que hoy día no iba a ir, para darle la oportunidad y que no estuviera la prensa", señaló Romina Sáez.

Por último, la exMekano enfatizó en que tampoco dará a conocer "los días que voy, ni tampoco el horario" para visitar a Cathy Barriga.

Todo sobre Cathy Barriga