"Negoció un estupendo contrato": Fran García-Huidobro explicó por qué Dani Aránguiz no estuvo en "Only Fama"

23 nov. 2024 - 01:00 hrs.

La noche de este viernes 22 de noviembre, luego del especial Line Up Viña 2025, comenzó un nuevo capítulo de "Only Fama: Famosos al Desnudo". Esta vez, el panel no estuvo completo, ya que faltó la opinóloga Daniela Aránguiz.

El programa comenzó con una entrevista exclusiva a Jorge Correa, el abogado de una de las dos denunciantes que acusó al exfutbolista Jorge Valdivia de abuso sexual, quien actualmente se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Fran García-Huidobro explicó por qué Dani Aránguiz no estuvo en "Only Fama"

A diferencia de lo ocurrido en el primer episodio, la ausencia de la exchica "Mekano" en esta oportunidad no tuvo relación con el caso judicial que involucra a su exmarido. En esta ocasión, su inasistencia se debió a un compromiso laboral que la llevó fuera del país.

Así lo aclaró la animadora del programa, Fran García-Huidobro, quien reveló la razón por la que Daniela no estuvo presente. "Está en Miami, es como nuestra Raquel Argandoña, tiene dos programas… negoció un estupendo contrato, ojalá lo haya firmado", explicó.

Lo cierto es que Aránguiz se encuentra participando de los Premios Martín Fierro Latino, que se están llevando a cabo en la ciudad estadounidense. La panelista fue invitada para representar al programa "Sígueme" que fue nominado en una de las categorías.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela compartió varios registros de lo que ha sido su primera alfombra roja internacional, en la que lució un elegante vestido rojo, largo, con mangas y lleno de lentejuelas.

