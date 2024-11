"No empecemos con problemas": Fran García-Huidobro "retó" a José Antonio Neme

23 nov. 2024 - 00:30 hrs.

Un tenso intercambio fue el que tuvieron Fran García-Huidobro y José Antonio Neme durante la noche de este viernes 22 de noviembre, mientras se pasaban la posta entre el programa del line-up del Festival de Viña del Mar y "Only Fama".

El encontrón de Fran con Neme

Resulta que José Antonio, al terminar el programa del line-up, señaló, "chao, ahí está la Paulita Escobar y Fran García", lo que provocó la furia de esta última, quien le expresó que dio mal su apellido paterno, ya que le faltó una parte.

Y la animadora de "Only Fama" no dejó pasar este error a Neme, recordándole como es su apellido a pocos minutos de haber iniciado el programa de televisión, lo que dejó perplejo al conductor del matinal "Mucho Gusto".

La "Dama de Hierro" de la farándula señaló, "qué tal cómo están, los estábamos esperando aquí en 'Only Fama'. José Antonio, mi apellido es García-Huidobro, no García, no empecemos con problemas". Neme, sin recordar que no dijo el Huidobro, se defendió indicando que sí lo hizo.

Sin embargo, a los pocos segundos se lo tomó con humor y bromeó expresando con que se iría del programa, a raíz de la reacción que tuvo en el capítulo pasado la exparticipante de "Mekano", Romina Sáez.

"Me voy de este programa. ¡Me voy! Me voy de este programa", señaló, siempre a modo de broma, ya que finalmente no realizó esto, cerrando el programa tal como tenían contemplado.

