"No lo estoy pasando bien, no es fácil": Lady Ganga rompe el silencio tras rumores de infidelidad de Nicolás Copano

22 nov. 2024 - 23:42 hrs.

María José Castro, más conocida en redes sociales como Lady Ganga, se tomó unos minutos en su podcast "Con la ayuda de las Amikas" para confesar que se encuentra atravesando un momento difícil, en medio de los rumores de infidelidad por parte de su esposo, el comunicador Nicolás Copano.

Ambos se casaron en abril pasado tras 18 años de relación, en una ceremonia que se desarrolló en los Juegos Diana. Según la periodista Cecilia Gutiérrez, supuestamente él se habría juntado con otra mujer tan solo 20 días después de su matrimonio.

"No lo estoy pasando bien"

"Quiero aprovechar esta instancia para hablar de un par de cositas, porque han sucedido cositas estos días, porque la vida es muy dura y este año está complicado. (...) Es de público conocimiento que (...) hubo muchas noticias en los medios faranduleros que hablaban sobre mi relación", comenzó señalando Castro.

"Creo que, sin duda, es una instancia para poder contarles que no es algo fácil. Uno comenta lo que pasa, pero creo que es súper difícil cuando se trata de tu vida. No es una posición en la que quiero estar y en la que me imaginé que iba a estar en algún momento", indicó.

En la ocasión, la periodista confirmó que "no lo estoy pasando bien al respecto, no es algo fácil. Independiente de esto, quiero decir un par de cosas. Creo que he recibido un trato súper bonito de parte de la comunidad (seguidoras), pero, por otro lado, he recibido un trato penca (sic) y despectivo"

"Yo no he hecho nada y he recibido comentarios súper mala onda, súper agresivos en mi propio Instagram. Me dejan emojis, me dicen cosas pesadas. Uno entiende una no es monedita de oro de nadie, que a lo mejor hay alguien que no te quiere ver bien, que te quieren hacer daño", relató Lady Ganga.

"Me siento vulnerable"

"He decidido bajarle el ritmo a la vida, porque creo que también esto es una llamada de atención para mí misma, decir como 'oye, estás en un ritmo un poco brígido (sic), y es por eso que he decidido bajarle a la carga laboral, bajarle un poco a las redes sociales", complementó en su podcast.

Asimismo, Castro dejó en claro que está abordando el tema con su entorno más cercano. "Pase lo que haya pasado, a pesar de los comentarios, debo decir que me sentí súper respaldada por la gente que a mí realmente me importa, que son mis seres queridos y por la comunidad de 'Amikas'", detalló.

"No son días fáciles, también me siento vulnerable. (…) También creo que mis siguientes pasos los voy a ver de manera personal, pero sé que voy a continuar haciendo el podcast y pasándolo bien en este momento de vulnerabilidad, y que la vida es así, tiene momentos buenos y malos, tienes matices”, concluyó.