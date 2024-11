La incómoda pregunta que le hizo Cecilia Bolocco a su hijo por su nueva polola: "Ay, ya... No partamos"

22 nov. 2024 - 10:15 hrs.

La exMiss Universo y diseñadora chilena, Cecilia Bolocco, ha realizado "lives" en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores y mostrar parte de su nueva colección. En dichas instancias, también ha participado su hijo, Máximo Menem Bolocco.

Cabe señalar que Máximo cumplió 21 años esta semana, razón por la que su polola, Emilia Hidalgo, una joven maquilladora, le dedicó un tierno mensaje en su día. Sin embargo, esta no fue una semana fácil para el único hijo de la exMiss Universo, ya que tuvo un accidente mientras realizaba una maqueta.

De hecho, en el mismo live, Cecilia Bolocco contó que su primogénito, quien estudia arquitectura, debió ir a la clínica.

"Se cortó un dedo haciendo una maqueta, pero se sacó un pedazo. Sufrí mucho, porque yo estaba en Viña del Mar. Casi me morí, casi me desmayé, literal, cuando corté el teléfono. Fue atroz como me enteré (…) Lo llamo y me contesta medio ‘ido’, me dice ‘mamá, me llevan a rayos X, para ver si me saqué el hueso, cuánto me corté’", fue parte de lo que contó la exMiss Universo.

Posteriormente, la diseñadora sinceró que "al final no fue tan grave, pero me dio una pena mi tesoro. Me imaginaba lo peor, pensé que estaba con el dedo colgando".

La incómoda pregunta de Cecilia Bolocco a Máximo

En el último live que hizo Cecilia Boloco, Máximo se percató de que Emilia lo estaba sintonizando, por lo que le comentó a su madre: "La Emilia nos está viendo en el live".

La exMiss Universo respondió que "es su polola" y agregó que "es muy amorosa la Emi, es tan linda...", a lo que Máximo sinceró que "sí, es lo mejor".

Después, Cecilia Bolocco le hizo una incómoda pregunta a su hijo: "¿Qué te enamoró de ella?", le señaló la exMiss Universo a su primogénito, a lo que Máximo dijo que "ay, ya... No partamos".

"No, ya. No, qué atroz... Sí, soy muy preguntona", dijo la diseñadora para excusarse.

Por último, uno de los seguidores de Cecilia Bolocco le preguntó a Máximo como era su madre como suegra, a lo que él respondió: "Lo mejor".

