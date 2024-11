"Es un trabajo que te abre muchas puertas": Florencia Araneda se refiere a su faceta de influencer de diferentes marcas

23 nov. 2024 - 12:15 hrs.

Florencia "Flo" Araneda, una de las hijas de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, decidió dejar Miami, Estados Unidos, para volver a Chile y vivir sola.

La joven, que actualmente tiene 20 años, está dedicada al trabajo como influencer, promocionando diferentes productos de marcas en su cuenta de Instagram, donde suma más de 195 mil seguidores.

Sobre dicha labor, que ha ido ganando popularidad en las redes sociales y en los jóvenes, Florencia contó a LUN que "generalmente trabajo con marcas con las que me siento identificada, que me gustan y que usaría también, aunque no estuviera trabajando con ellas".

"Lo que promociono es porque en verdad me gusta. También me es importante que sea un equipo o una marca que tenga mis mismos valores e incluso que tengan un buen ambiente de trabajo", agregó la hija del animador del Festival de Viña del Mar.

"Es un trabajo que te abre muchas puertas"

Por otro lado, la joven de 20 años enfatizó en que la labor de un influencer requiere tiempo y preocupación. Además, contó que no tiene un equipo detrás, sino que ella misma realiza las labores de edición del contenido.

Flo dijo al medio citado que ser influencer "es un trabajo en el sentido que requiere tiempo, preocupación. Pero también es un trabajo que te abre muchas puertas. Es muy entretenido también, entonces no se siente lo que haces".

Sobre su modo de trabajar, la hija de Rafel Araneda reconoció que "no tengo equipo, los voy grabando yo -los videos-, los edito y hago el contenido. Me gusta hacerlo yo misma".

Por último, Florencia Araneda se refirió a su carga laboral, asegurando que "es variable, pueden ser seis campañas al mes, de repente menos. En los Black Friday aumentan. En cuanto a los eventos, en esta época que hay más, puedo ir a tres (a la semana). Me gusta ir porque puedo conocer más de los orígenes de la marca y al equipo".

Todo sobre Florencia Araneda