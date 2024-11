"Me la querían engrupir a la niña": Rafael Araneda contó la divertida anécdota que vivió con su hija Florencia

06 nov. 2024 - 17:21 hrs.

Florencia Araneda hizo una inesperada aparición televisiva durante este miércoles en el matinal "Mucho Gusto", en el marco del anuncio de que su padre, Rafael Araneda, conducirá junto a Karen Doggenweiler el Festival de Viña del Mar 2025.

La joven dejó el hogar que compartía con sus padres y hermanos en Estados Unidos a finales de junio y regresó a Chile. Es por esto que pudo estar presente en el cálido recibimiento a su progenitor por parte de los rostros de Mega.

Rafael Araneda contó la divertida anécdota que vivió con su hija Florencia

En este contexto, Rafa contó una divertida anécdota sobre sus labores en "Enamorándonos", el programa de citas que anima en tierras norteamericanas. Resulta que, durante un tiempo, "Flo" también trabajó ahí, pero detrás de cámaras.

"La Flo se consiguió un trabajito en el área de vestuario del canal", comentó el comunicador. Acto seguido, reveló que "uno de los participantes (que iban al show en busca de pareja) le empezó a escribir por interno".

Lo anterior, molestó a Rafael, aunque se lo tomó con humor: "Ahí los perlas, me la querían engrupir a la niña en las pausas del padre". La influencer por su parte, detalló que "me tocaba vestirlos, me decían 'puedes abrochar la camisa por favor'".

Cabe destacar que la esposa de Rafael, Marcela Vacarezza y sus otros hijos, Martina y Vicente, le enviaron un afectuoso saludo desde Miami, mediante una transmisión en vivo. El menor del clan, Benjamín, también le envió un mensaje a través de un video grabado previamente.

