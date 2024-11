"No saben la rabia que tengo": La furia de Sonia Isaza en redes tras polémico incidente que protagonizó Arturo Vidal

06 nov. 2024 - 12:34 hrs.

Tras el confuso incidente que protagonizó Arturo Vidal junto a otros jugadores de Colo Colo durante la celebración de un cumpleaños, su pareja, la colombiana Sonia Isaza realizó un fuerte descargo en redes sociales.

Recapitulando, el "King" y sus compañeros de plantel fueron denunciados por una supuesta agresión sexual, luego asistir a una fiesta privada en un bar ubicado en la comuna de Vitacura. En concreto, fue la hermana de la presunta víctima, quien acusó que la mujer fue drogada antes del ataque.

¿Qué dijo Sonia Isaza?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo fitness expresó su molestia por los rumores que afirman que ella conoce a la testigo clave del caso. Esta joven fue quien se contactó con la familia de la afectada para pedirles que fueran a buscarla al local nocturno.

"No saben la rabia que tengo. Los que me conocen saben que a mí no me gusta la polémica de todo, pero qué pereza, que lata todo, pero es que ya estoy hasta aquí, hasta la coronilla, que estén hablando mierda mía, que se estén metiendo conmigo cuando yo nunca me meto con nadie", manifestó.

Asimismo, afirmó que "ahora salen con el cuento, que supuestamente la chica que sale hablando del problema que hubo el día de ayer (la testigo) es amiga mía. A mí me tienen que demostrar con pruebas que ella es amiga mía, porque no la conozco, en mi vida la he visto. Me tienen harta".

"Por favor dejen de estar hablándolo, de verdad no me gusta, no me gustan los chismes, no me gusta la polémica, juro trato de mantenerme fuera de todo eso. Me parece el colmo de los colmos que estén inventando tanta mierda, a mí esa persona que está diciendo todo eso, suélteme ya", continuó.

Finalmente, enfatizó en que las especulaciones son falsas. "Dios mío, bendito qué es eso de andarle haciendo daño a la gente y tantas ganas de estar inventando. Eso es lo que busca la gente, quieren que uno le respondan, pero uno no puede quedarse callado tampoco".

