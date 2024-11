"Una figura de talla internacional": Karen Doggenweiler y Neme anticipan anuncio que dará Mega

06 nov. 2024 - 08:47 hrs.

Se vienen "cositas" este miércoles 6 de noviembre en Mega. Así lo han venido adelantando durante la mañana de esta jornada los rostros de este canal, dando como única pista de que el anuncio que se dará guarda relación con el Festival de Viña del Mar.

Temprano en la mañana, a eso de las 7 de la mañana, la periodista Darynka Marcic fue hasta el camarín de Karen Doggenweiler, animadora del certamen viñamarino, quien no ocultó su nerviosismo frente a la "megasorpresa" que dará el canal.

"Megasorpresa"

"Es una figura de talla internacional que viene a un tremendo proyecto. Llega hoy y llega a lo más importante", expresó Karen, ante Marcic quien por más que intentó sacarle el secreto a Doggenweiler, no lo logró ya que la conductora guardó para sí el secreto.

A las 8, cuando comenzó el "Mucho Gusto", Karen y José Antonio Neme aparecieron en escena luciendo imponentes trajes elegantes, debido a que, según sus mismas palabras, "se viene un día muy especial", siempre aludiendo esta "megasorpresa".

Neme luego tomó la palabra y expresó que, "no me veo tan atorrante como siempre, saqué mi mejor tenida, porque hoy día aterriza en este canal... no voy a decir nada más", siendo luego complementado por Karen Doggenweiler, quien dio más luces sobre el anuncio.

"Aterrizó en Chile y ya viene para aterrizar en este canal", sentenció, recalcando de este modo que se trata de una figura de talla internacional la que se sumará al Festival de Viña del Mar.

