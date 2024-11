"Fue súper agresivo": El testimonio de la hermana de la mujer que denunció a Arturo Vidal por una agresión sexual

04 nov. 2024 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

La hermana de la mujer que denunció a Arturo Vidal por una agresión que habría ocurrido al interior de un bar en Vitacura, Región Metropolitana, se refirió al caso por el cual debió ir a buscar a la víctima al recinto donde jugadores de Colo Colo estaban celebrando un cumpleaños.

La mujer sostiene que su hermana fue drogada, mientras que una testigo que habría estado con la víctima descarta que haya ocurrido un ataque por parte del futbolista.

¿Qué dijo la hermana de la mujer que denunció a Vidal?

La hermana de la presunta víctima habría recibido la llamada de una mujer que aseguraba que la joven de 22 años estaría sin conciencia en el baño, aunque el hecho denunciado habría ocurrido en la cocina del local, donde Arturo Vida grabó un saludo que quedó guardado en el celular de quien sería la víctima.

"Arturo Vidal la invitó a salir y la drogaron adentro. Nos llamaron porque nosotras estábamos en mi casa... fue súper agresivo, me empujó a mí y a mi pareja, y nos empujó porque le dijimos qué le había hecho a ella", contó.

Testigo descarta ataque de Arturo Vidal

Horas después de que el hecho saliera a la luz pública, una de las invitadas a la fiesta, la misma persona que habría llamado a la familia de la presunta víctima para que la fueran a buscar, salió a desmentir a través de sus redes sociales el delito que se investiga

"En ningún momento se acercó Arturo, en ningún momento se le acercó nadie. Yo la cuidé toda la noche, yo no estoy protegiéndo a nadie, yo no estoy pasando por encima de ella. Vuelvo y repito, fui yo quien la cuidó, y estuve en el baño con ella", afirmó Sile Sajor, influencer y modelo.

"Yo no quería tomar y no tomé, y gracias a dios así sucedió porque me di cuenta en la situación que estaba ella y obviamente al verla tan vulnerable yo me iba a quedar cuidando. Llamé a sus familiares y llegaron a buscarla", recordó.