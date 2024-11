"Te respeto como persona y futbolista": Video muestra a Carabineros intentando calmar a Vidal en control de identidad

04 nov. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un video muestra de manera más extensa cómo fue el control de identidad realizado por Carabineros a Arturo Vidal, quien está siendo investigado, al igual que otros jugadores de Colo Colo, luego de que una mujer denunciara haber sufrido una agresión sexual al interior de un bar en Vitacura, Región Metropolitana.

En las imágenes queda en evidencia la resistencia del futbolista a someterse al procedimiento, por lo que los funcionarios policiales deben intentar calmarlo.

El video de carabineros intentando calmar a Vidal

El registro fue captado cuando el jugador estaba en compañía de Leonardo Gil y algunos amigos, con quienes compartía en el patio de una vivienda en evidente estado de ebriedad.

Carabineros solicitó el carnet de identidad tanto de Gil como de Vidal, pero ambos se resistieron, asegurando que este tipo de procedimiento debían realizarlo fuera del domicilio. "Usted la tiene que pedir (el carnet) afuera, no en una propiedad privada", afirmaron.

Fue Vidal el que más molestia demostró, cuestionando: "¿Por qué ustedes están pidiendo la identidad en una casa?... Ellos no pueden pedir la identidad dentro de una casa".

"Déjenme tranquilo"

El futbolista insistió de manera reiterada en este punto, mientras algunas de las personas que lo acompañaban intentaban calmarlo. "Pero escúchenme. Déjame tranquilo... estos hue... no pueden pedir esa hue... porque esa hue... es privada. Estoy dentro de una casa", sostuvo alterado.

Ante ello, un funcionario de Carabineros le dijo: "Don Arturo, yo no he sido falto de respeto con usted en ningún momento, ni con ninguno de los chiquillos. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente".

"Pero qué tiene que ver faltarle el respeto con preguntar", respondió el jugador de Colo Colo, por lo que el uniformado apuntó a los improperios, pero Vidal insistió: "¿Cómo le puedes pedir la identidad a alguien que está dentro de una casa?".

El carabinero le dijo que estaba dentro de la ley, por lo que el futbolista preguntó: "¿Qué ley? ¿Cuál es la ley tuya?".

"Yo te respeto, te respeto como persona y te respeto como futbolista", le indicó el funcionario, pero este volvió a preguntar por la ley. Finalmente, el uniformado le advirtió que "los chiquillos (otros carabineros) están con cámaras, yo estoy con una cámara que graba 24/7".

"Perfecto, solo queremos respeto y solo preguntamos", respondió Vidal.

