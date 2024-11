"Hay que ser transparentes": Por este motivo se canceló actividad de famosos con sus hijos en la Teletón

09 nov. 2024 - 19:46 hrs.

Durante la tarde de este sábado 9 de noviembre, la Teletón tenía pactado realizar con una serie de famosos una actividad que consistía en una trivia de padre e hijos. Sin embargo, esta tuvo que ser cancelada por motivos de fuerza mayor.

Y es que el hecho que las donaciones aún nos mantengan lejos de la meta, cuando quedan pocas horas para que la campaña llegue a su fin, mantiene en vilo a la producción, que prefirió cambiar el enfoque de la actividad por una arenga a las personas para que se acerquen a donar.

"Hay que ser transparentes"

Quien abrió los micrófonos fue Rafael Araneda, quien asistió junto a su hija Florencia a la actividad. El conductor del Festival de Viña del Mar dijo que, "hay que ser transparentes. No nos tiene que dar la Teletón ninguna explicación a nosotros por el tiempo. Aquí los que de verdad merecen todo el tiempo del mundo son la familia, los pacientes de la Teletón. Por lo tanto, es urgente. Es urgente que la gente vaya al banco", expresó.

Florencia, por su parte, dijo que "la Teletón es una familia y una familia que nos necesita a todos, sin importar la edad, y cada granito de arena al final suma. Entonces, salgamos, tratemos de aportar lo más posible, aunque sea con el mínimo granito de arena".

Angélica Castro, quien se presentó con su hija Laura, indicó, "yo tengo que decir que estoy súper triste, porque íbamos muy bien, íbamos con una meta, íbamos superando las metas de otros años, y de repente algo pasó, y así es la vida, pasan cosas. Pero los niños y esas familias no pueden esperar, no, no podemos defraudarlos, y es tan simple como escanear, escanear ese código QR, apretar el botón digital".

"Me da mucha pena esto y yo sé que Chile puede, siempre hemos podido y Chile cada vez que nos unimos somos demasiado fuertes", sumó Laura a las palabras de su madre.

La conductora de televisión Millaray Viera, acompañada de su primogénita, Julieta, entendió la cancelación de esta actividad. "Queríamos conectar a las nuevas generaciones justamente para que sean ellas las que llamen a sus padres a donar en el banco, pero bueno, vamos a tener que ocupar ese tiempo en empujar, en recordarle a la gente una y otra vez que hay que donar ahora, porque estamos muy, pero muy lejos de la meta", lamentó.

Señal en vivo

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

