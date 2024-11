"No saben la tristeza que sentí": Miguelito explica por qué no estuvo en Detrás del Muro en Teletón

09 nov. 2024 - 19:34 hrs.

El comediante de origen peruano Hans Malpartida, más conocido como, Miguelito y exintegrante de "Detrás del Muro" del extinto programa de sketches que pertenecía a Morandé con Compañía, explicó a través de su cuenta personal de Instagram las razones detrás de su ausencia tras la presentación del programa que se volvió a reunir en el Teatro Teletón con Kike Morandé.

En primer lugar, el comediante comenzó felicitando a sus excompañeros del programa que se presentaron durante la cruzada solidaria, para luego lamentar su ausencia en la presentación.

¿Por qué no pudo estar?

"No saben la tristeza que sentí al verlos ahí y no poder estar allí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida", señaló el comediante, quien luego afirmó que se encuentra fuera del país "por temas laborales".

Miguelito explicó por qué no estuvo en Detrás del Muro / Miguelito en Instagram

