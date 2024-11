"Me costó mucho decir que sí": Por esta razón Coté López estuvo a punto de bajarse la Teletón

09 nov. 2024 - 19:12 hrs.

Una de las famosas que participó en la Teletón 2024, en la competencia de dobles de famosos, fue María José "Coté" López, quien decidió personificarse como una de sus grandes ídolas, la cantante colombiana Karol G, realizando un lipsync de sus más grandes éxitos.

Una presentación que si bien le valió aplausos, estuvo a punto de no realizar. Así lo contó en una entrevista posterior a su espectáculo, revelando que por poco casi se baja del evento, debido a la lejanía que tiene con la televisión.

"La verdad es que me costó mucho decir que sí, porque no suelo aceptar este tipo de cosas, me costó porque hace mucho tiempo que no estoy en televisión, hace más de 18 años, y de verdad que me cuesta mucho. En una cámara no tengo problemas porque estoy sola, pero con gente me da mucha vergüenza", reconoció a Página 7.

Sobre cómo fueron los preparativos, dijo que el apoyo de los bailarines fue fundamental, ya que estuvo cerca de cancelar su show pese a haberlo aceptado. "Tuvimos como tres o cuatro ensayos con los chicos y los bailarines, que fueron súper amorosos, porque yo el primer día dije 'no puedo, no, yo no puedo hacer esto, me voy'. Hasta el último minuto dije lo mismo y ellos me apoyaron. Después hizo lo suyo el equipo, así que feliz".

Señal en vivo

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

