"Me decían que no salte tanto": Flaviana luce su pancita de embarazo durante show de Axé Bahía en Teletón

Poco antes de las 5 de la madrugada, el recordado grupo brasilero Axé Bahía se lució en el show de la Teletón 2024 con sus mejores temas que la rompieron en la década del 2000. Francini, Bruno y Flaviana se mostraron más vigentes que nunca e hicieron cantar a todo el teatro en compañía del ritmo de Pablito Pesadilla.

Sin embargo, un nuevo integrante del grupo fue el que más destacó en la presentación, se trata del bebé de Flaviana Seeling, quien sorprendió con su pancita de embarazo, la que no le impidió mostrar sus mejores dotes bailarines.

"Me decían que no salte tanto"

La fundadora de Axé Bahía contó hace una semana que, a sus 47 años, está esperando a su tercer hijo, fruto de su relación con su actual pareja, Orlando Carmona. Cabe recordar que la bailarina tiene dos hijos de relaciones anteriores: Giuliana, de 21 años, y Gianluca, de 11 años.

Flaviana se encuentra en sus primeros meses de embarazo y tras su gran presentación reconoció en conversación con Página 7 que "todo el mundo estaba con miedo".

"Me decían que no salte tanto, porque a mí me gusta con energía, así que bailo más suave", agregó, para luego señalar que "aquí estamos con todas las ganas de aportar, poner nuestro granito de arena", cerró.

