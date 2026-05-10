"Militarmente derrotada": Trump dice que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán

10 may. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida este domingo que solo tomaría dos semanas atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está "militarmente derrotada".

En la entrevista con la periodista independiente Sharyl Attkisson —la cual fue grabada la semana pasada—, también calificó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un "tigre de papel" y acusó a los aliados de Washington de no haberle prestado asistencia en la campaña contra Teherán. "No estuve allí para ayudar".

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Estos comentarios se conocen luego de que Irán anunciara, este domingo, que ha respondido a la última propuesta estadounidense para poner fin a un conflicto que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel.

"Están militarmente derrotados. En su propia mente, tal vez no lo sepan. Pero creo que sí lo saben", dijo Trump en la entrevista.

Sugirió que el ejército estadounidense podría "intervenir durante dos semanas más y atacar cada uno de los objetivos. Tenemos ciertos objetivos que deseábamos alcanzar —y probablemente ya hemos atacado el 70% de ellos—, pero tenemos otros que, hipotéticamente, podríamos atacar".

"Pero incluso si no hiciéramos eso, ya saben, serán solo los toques finales", lanzó.