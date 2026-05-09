Abrieron un hoyo para construir un edificio y encontraron un barco del siglo XIV enterrado bajo la ciudad

09 may. 2026 - 08:15 hrs.

Fue el 31 de marzo de 2022 cuando una excavadora que trabajaba en los cimientos de un edificio de oficinas en la calle Lootsi, en el centro de Tallin, golpeó algo inesperado a metro y medio de profundidad: madera. No cualquier madera, sino los restos de un enorme barco mercante del siglo XIV, sellado bajo la ciudad desde aproximadamente el año 1360.

El Museo Marítimo de Estonia lo catalogó como uno de los naufragios medievales más grandes recuperados en Europa durante el último siglo. La embarcación mide 24,5 metros de largo, nueve de ancho y cuatro de alto. Para extraerla, los ingenieros debieron cortarla en cuatro secciones, y el traslado completo requirió tres meses de preparación y 13 horas de transporte.

Un hundimiento abrupto

El interior del barco contaba su propia historia. Herramientas, armas y zapatos de cuero desgastados —algunos incluso remendados— estaban esparcidos tal como los dejaron sus últimos tripulantes. "La gente tuvo que abandonar el barco a toda prisa y todo quedó en un desorden total", explicó Priit Lätti, investigador del Museo Marítimo de Estonia, descartando que se tratara de un abandono planificado.

Entre los objetos recuperados hay uno que ha captado la atención mundial: una brújula seca de más de seis siglos de antigüedad, considerada el ejemplar de su tipo más antiguo que se conserva en toda Europa, y que aún funciona. El barco también tenía a bordo los restos bien preservados de dos ratas, halladas en un depósito de alquitrán derramado durante el hundimiento, una ventana directa a la vida cotidiana en una embarcación mercante del Báltico medieval.

Un barco que desafía las categorías

Oficialmente bautizado como "Lootsi Cog", el barco ha resistido toda clasificación simple. Un estudio publicado en marzo de 2026 en el Journal of Cultural Heritage revela que varios rasgos estructurales no corresponden a los de un cog hanseático típico: usaba piel de animal cubierta de brea en lugar de musgo como sellador, y ciertas configuraciones de tablones que se creían propias de un siglo después. "Colegas del extranjero que han visto este tipo de naufragios se han encogido de hombros diciendo que no conocen nada similar", señaló Lätti.

Otro barco, aún más antiguo, espera bajo tierra

Como si fuera poco, los arqueólogos confirmaron que en el mismo sector hay otro naufragio enterrado, incluso más antiguo, que no ha sido excavado. La decisión es deliberada: la tierra lo ha conservado durante siglos, y es preferible esperar a que los métodos mejoren para garantizar una recuperación más completa. El Lootsi Cog, por su parte, está programado para exhibición permanente en el Museo Marítimo de Estonia una vez concluyan los trabajos de conservación.

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