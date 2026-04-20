Arqueólogos hallan huellas de un avanzado lanzador de dardos de unos 2 mil años: El arma antecede a la ametralladora moderna

20 abr. 2026 - 12:03 hrs.

El antepasado de las ametralladoras que hoy se conocen fue encontrado. Es otro logro de la arqueología y se concretó en las ruinas de Pompeya, Italia. Los expertos comparten el nombre de esa interesante y reveladora pieza: polybolos (polibolo).

La investigación la llevó a cabo un equipo de profesionales de la Universidad de Campania (Italia), dirigido por Adriana Rossi.

El polybolos: el arma que antecede a la ametralladora

Unas marcas de impactos en las murallas fueron determinantes en el trabajo de campo investigativo.

Esos orificios los habrían dejado tras accionar el arma en Pompeya, cerca de las puertas de Vesuvio y Herculano, añade La Brújula Verde.

Adriana Rossi, de acuerdo con AS, identificó esas marcas causadas por un polybolos, siendo “una pieza de artillería de origen griego capaz de disparar múltiples proyectiles en ráfaga”.

Los medios amplían que “ese rastro data del asedio romano del año 89 a.C., dirigido por el general Lucio Cornelio Sila”.

Las marcas son de forma cuadrada o romboidal “y no coinciden con impactos de piedras lanzadas por catapultas convencionales”.

Todo apunta que parecen haber sido causadas por flechas o proyectiles metálicos.

Es por eso que hablan del polybolos, al que describen como “un avanzado lanzador de dardos repetidor”.

Velocidad sorprendente

Comparten en La Brújula Verde que gracias a modelos virtuales “calcularon la velocidad y la fuerza de los impactos estimando que las flechas que pudieron hacer las marcas alcanzaron una velocidad de unos 109 metros por segundo”.

El dato es sorprendente si nos situamos hace 2 mil años.

Desde la revista científica MDPI señalan: “Las huellas balísticas causadas por proyectiles se concentran principalmente junto a las Puertas (Vesuvio y Ercolano- Herculano), donde los sillares de toba permiten una identificación más clara de las marcas, lo cual no es posible en secciones de las murallas construidas o restauradas en opus incertum (utilizando piedras de lava de forma irregular y colocadas al azar)”.

De Rodas a Pompeya

El polybolos (o “lanzador múltiple”) lo inventó Dionisio de Alejandría, un ingeniero griego que trabajó en la fábrica de armas de Rodas (isla griega) en el siglo III a.C., publica AS.

Informan que “utilizaba un sistema de engranajes y una cadena que colocaba los dardos de forma automática para dispararlos en ráfaga”.

Lo comparan con una ametralladora actual por su diseño, considerado “de avanzada” para la época.

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