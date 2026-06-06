Hombre queda herido tras balacera en parroquia de Rancagua luego de misa donde se recordaba a su madre fallecida

06 jun. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta balacera se registró la noche del viernes en la parroquia Divino Maestro de Rancagua, en la región de O'Higgins. Hasta el lugar llegaron dos sujetos a dispararle a un joven que participó de una misa en recuerdo de su madre, recientemente fallecida a tiros en el centro de la ciudad.

Violenta balacera en iglesia de Rancagua

De acuerdo al medio regional El Rancagüino, los hechos ocurrieron luego de la eucaristía en la cual se recordó a la mujer fallecida, cuando además varios fieles celebraban los 30 años de sacerdocio del vicario de la parroquia y otros se encontraban en actividades relacionadas con el Sagrado Corazón.

El padre Cristian Giadach explicó que las personas al interior del templo iban a compartir un trozo de torta con un café cuando un hombre ingresó y comenzó a disparar en contra de la víctima, un hombre de 27 años de origen colombiano.

"Le dispararon, estas personas se fueron a la parte delantera del templo, donde está la sacristía, y llegó un segundo detrás que con otra arma, también percutándola", explicó el párroco sobre los momentos de terror vividos en la parroquia.

Según Giadach, luego de esto "la persona herida, porque le impactaron dos balas, entra a la sacristía, que es una puerta lateral del templo; ahí cierra la puerta, gracias a Dios, y la segunda persona empieza a patear la puerta, y al no poder abrirla, percuta cinco disparos en contra de esa puerta".

Todo esto ocurrió "mientras todos nosotros estábamos en la parte de atrás", señaló finalmente el sacerdote al explicar que los atacantes escaparon del templo por la puerta principal al no poder lograr su cometido.

La balacera provocó una gran conmoción entre los feligreses, quienes debieron tirarse al suelo para protegerse de los disparos que dejaron varios daños visibles en la parroquia ubicada en el sector poniente de la capital regional.

La víctima de los hechos, que quedó herida por el primer atacante, recibió impactos de bala en la cadera y un tobillo, cuestión por la que personal del SAMU lo trasladó hasta un recinto asistencial sin riesgo vital.

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