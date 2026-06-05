Expulsan de Chile 45 extranjeros: Algunos por delitos como violación, homicidio frustrado, tráfico de drogas y robo con violencia

05 jun. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 45 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Chile en un nuevo operativo realizado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, mediante un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que despegó desde la ciudad de Iquique.

La medida se concretó en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones (PDI), e incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos, quienes fueron expulsados por razones administrativas y judiciales.

Según consignó Emol, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León, entregó detalles del procedimiento realizado en la Región de Tarapacá.

"Damos cuenta de un nuevo vuelo de expulsados realizado por la FACh junto al Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior y la PDI. Sacamos a 45 personas, 34 de nacionalidad colombiana y once de nacionalidad dominicana", señaló la autoridad policial.

Expulsiones por delitos y medidas administrativas

El prefecto inspector explicó que "36 personas son expulsadas por medidas administrativas y nueve lo son por medidas judiciales. Algunas de ellas cometieron delitos o bien cumplieron sus condenas. Algunos de sus delitos son tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia".

Asimismo, detalló que dentro del grupo de expulsados había personas requeridas por la justicia de su país de origen.

"También hay dos personas de interés que tienen requisitorias de detención en Colombia. Una de ellos por violación de menor de catorce años y otra por homicidio frustrado. En estos casos, se coordinó con los agregados policiales de nuestra institución en ese país para lograr su detención al momento de que lleguen a tierras colombianas", indicó.

Coordinación internacional

El alto oficial agregó que, en el caso de las expulsiones judiciales, existe una sanción adicional que restringe el retorno de los involucrados al país.

"En las expulsiones judiciales, la pena es conmutada por la expulsión y hay una medida sancionatoria de tiempo de regreso a nuestro país", precisó.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca reforzar el control migratorio y dar cumplimiento a resoluciones administrativas y judiciales vigentes respecto de ciudadanos extranjeros que permanecían en territorio nacional.