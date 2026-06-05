Con motor turbo y tracción en las 4 ruedas: Así son las 90 nuevas camionetas que incorporará la PDI

05 jun. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) reforzará su flota de vehículos con la llegada de 90 nuevas camionetas destinadas al equipo de Agrupaciones Especiales de Homicidios de todo el país.

La adquisición contempla una inversión cercana a los 2,7 millones de dólares y forma parte de un proceso de renovación de vehículos que busca fortalecer el trabajo investigativo de la institución en distintas regiones.

Así son las camionetas que incorpora la PDI

Los vehículos adjudicados corresponden al modelo Hyundai Tucson NX4C 1.5T AT 4WD, una variante modelo 2026 del conocido SUV de origen surcoreano.

La compra fue adjudicada a la empresa Distribuidora de Vehículos Especiales (Divespec), luego de un proceso de licitación en el que participaron diversas compañías del rubro automotriz.

Las bases de la licitación exigían vehículos equipados con motor bencinero de entre 1.500 y 2.000 cc, transmisión automática y tracción integral, requisitos que cumplió la propuesta seleccionada.

Hyundai Tucson NX4C 1.5T AT 4WD

Motor turbo y equipamiento policial

Las nuevas camionetas estarán equipadas con un motor turbo de 1,5 litros capaz de desarrollar hasta 178 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción 4WD.

Las 90 unidades serán acondicionadas para labores policiales, ya que cada camioneta contará con baliza interior de doble cabezal, sirena, parlante y luces micropulso de color azul.

¿Cuándo serán entregadas?

La empresa tendrá un plazo de 70 días corridos para entregar los vehículos, contados desde la emisión de la orden de compra.

Una vez recibidas, las nuevas camionetas serán distribuidas para apoyar el trabajo de las Agrupaciones Especiales de Homicidios, unidades especializadas que investigan delitos de alta complejidad en distintas regiones del país.