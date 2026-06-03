PDI captura en Colombia y Venezuela al líder y a otro integrante de "Los Costeños", banda narco que operaba en Arica

03 jun. 2026 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) concretó la detención de dos prófugos de la justicia vinculados a la organización criminal conocida como "Los Costeños", quienes fueron ubicados en Colombia y Venezuela gracias a una operación de cooperación internacional coordinada desde Arica.

Según informó la PDI, uno de los aprehendidos —de nacionalidad colombiana— fue capturado en la zona del Valle del Cauca, mientras que el líder de la agrupación fue detenido en Venezuela por el CICPC (Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística), organismo policial de ese país.

La investigación que permitió dar con el paradero de ambos individuos estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en Arica, cuyos detectives continuaron trabajando el caso incluso después de que los sujetos abandonaron el territorio nacional. Las gestiones se canalizaron a través de la OCN Interpol Santiago, en coordinación con las oficinas de Interpol en Bogotá y Caracas.

¿Qué dijeron desde la PDI?

El subprefecto Juan Paillán García, agregado policial de la PDI en Colombia, explicó que la captura fue producto de un largo proceso: "Se logró a través de distintas diligencias investigativas de análisis criminal, derivadas en una investigación de larga data de la Brigada Antinarcóticos de Arica, la detención de dos sujetos relacionados a la organización delictual Los Costeños, quienes se dedicaban a internar droga al norte de nuestro país".

La autoridad de la PDI agregó que "en este momento, y con esta detención, se iniciará el proceso respectivo para extraditar a estas personas hasta nuestro país". Ambos imputados contaban con Notificación Roja de Interpol, solicitada desde Chile.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, "Los Costeños" funcionaba desde 2023 e introducía importantes volúmenes de droga al norte del país por dos vías: por vía marítima, descargando la mercancía en Caleta Vítor para luego trasladarla a un departamento en el sector Playa Las Machas; y por vía terrestre, utilizando pasos fronterizos con Perú mediante personas "fajadas" con droga.

Las detenciones se enmarcan en la política anunciada por el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, quien había advertido que todos quienes cometan delitos en Chile y huyan al extranjero serían perseguidos y capturados para enfrentar a la justicia chilena.

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