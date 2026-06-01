Camión cisterna que declaraba estar vacío escondía 458 kilos de cannabis: Conductor quedó en prisión preventiva

01 jun. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante golpe al narcotráfico concretaron el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Calama tras incautar 458 kilos y 60 gramos de cannabis que eran transportados ocultos al interior de un camión cisterna que intentaba ingresar al país por el Complejo Fronterizo Ollagüe.

La droga fue detectada durante una fiscalización a un vehículo de matrícula boliviana destinado al transporte de combustible, el cual declaraba encontrarse vacío al momento de cruzar la frontera.

¿Cómo descubrieron la droga?

Según informó la Fiscalía, el procedimiento comenzó cuando funcionarios de Aduanas detectaron irregularidades mediante un equipo escáner portátil utilizado en los controles fronterizos.

Al inspeccionar el estanque del camión, los fiscalizadores encontraron bolsas con mercancía desconocida ocultas en la estructura del vehículo. En el lugar también se encontraba personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama.

Tras el hallazgo, se dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Calama para realizar las diligencias especializadas.

Con apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera, los investigadores establecieron la existencia de 44 paquetes contenedores de cannabis ocultos en el camión, logrando la incautación total de la sustancia ilícita.

Conductor quedó en prisión preventiva

Como resultado del procedimiento fue detenido el conductor del vehículo, un ciudadano boliviano mayor de edad que mantenía situación migratoria regular en Chile y que no registraba antecedentes policiales ni órdenes judiciales pendientes.

Posteriormente, el imputado fue formalizado por el delito de tráfico de drogas y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 100 días.