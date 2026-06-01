Kast anuncia nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿Quiénes recibirán el beneficio?

01 jun. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la Cuenta Pública de este lunes 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast anunció un nuevo beneficio dirigido a las familias más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares.

La medida contempla la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años, con el objetivo de ayudar a enfrentar los gastos asociados a la crianza y al presupuesto familiar.

¿Quiénes recibirán el bono?

Según informó el Mandatario, el beneficio estará destinado a las familias que formen parte del 80% más bajo del Registro Social de Hogares (RSH) y que tengan hijos de entre 0 y 13 años.

De esta forma, el monto a recibir dependerá de la cantidad de niños que integren el grupo familiar. Por ejemplo, una familia con dos hijos dentro del rango etario recibiría un aporte de $60.000.

El anuncio de Kast

Al presentar la medida, el Presidente sostuvo que el objetivo es apoyar a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas en el marco del Plan Chile Sale Adelante

"Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita. Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata", afirmó Kast.

El mandatario no específicó si el beneficio se entregará en una sola ocasión o será parte de un pago mensual, por lo que resta esperar los detalles de este nuevo bono.

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