Kast por alza de los combustibles: Hace mea culpa, agradece a la ciudadanía y aclara que "fue la decisión correcta"

01 jun. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el transcurso de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast aprovechó la instancia para realizar un mea culpa por cómo se comunicó el alza de los combustibles y aprovechó para agradecer la comprensión de la ciudadanía.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

"Quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte y no lo minimizo y no lo voy a minimizar", partió diciendo el Mandatario.

Luego, haciendo una autocrítica, el Presidente Kast expresó: "Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería las decisiones que tuvimos que tomar", para luego agradecerle "a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles, que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar".

"En otros países, quizás esto habría generado un estallido y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. Y hoy, a la luz de cómo se han ido desarrollando los hechos en la guerra de Medio Oriente y las nuevas revelaciones de nuestra situación fiscal, se ratifica que lo que hicimos fue lo correcto", reconoció el Mandatario.

Por último, el Presidente Kast recalcó: "Si no hubiésemos hecho esto, hoy día no podríamos pensar en aliviar de alguna manera la dura vida que enfrentan muchos de nuestros compatriotas".



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