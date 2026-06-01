Presidente Kast presentará proyecto para fusionar el Ministerio del Interior y la Segegob

01 jun. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los anuncios más relevantes de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast estuvo enfocado en una profunda reforma al aparato estatal, el Mandatario confirmó que en las próximas semanas ingresará un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), los cuales hoy son dirigidos por el ministro Claudio Alvarado, en una sola estructura institucional.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de modernización del Estado que busca "reducir la burocracia", eliminar duplicidades y mejorar la coordinación entre los organismos públicos.

¿Qué anunció el Presidente Kast?

En su intervención, el Presidente señaló que el Gobierno impulsará la creación de una nueva estructura orgánica que unifique las funciones actualmente desempeñadas por ambas carteras.

"En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica", afirmó.

El anuncio fue acompañado por la creación de una Comisión de Expertos que tendrá la misión de proponer una nueva arquitectura del Estado, con menos ministerios y una distribución más eficiente de funciones.

Buscan reducir ministerios y modernizar el Estado

Kast explicó que la reforma apunta a disminuir las superposiciones de funciones que actualmente existen entre distintas reparticiones públicas.

Según indicó, la comisión convocada por el Ejecutivo deberá diseñar una estructura ministerial "más racional", capaz de reducir el número de carteras y reasignar recursos de manera más eficiente.

"A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios", sostuvo el Mandatario.

Cambios al sistema de Alta Dirección Pública

Otro de los puntos abordados por el Presidente fue el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo creado para que cargos directivos del Estado sean ocupados por mérito y no por criterios políticos.

Si bien valoró el rol que ha cumplido el sistema durante las últimas dos décadas, Kast sostuvo que actualmente presenta problemas de funcionamiento.

"Los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan y los cargos quedan por largos períodos en manos de suplencias", señaló.

Según explicó, el Gobierno buscará introducir cambios para agilizar los procesos de selección y fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones públicas.

Reforma que deberá pasar por el Congreso

La eventual fusión del Ministerio del Interior y la Segegob requerirá la aprobación del Congreso, ya que implica modificaciones legales y administrativas de alto impacto dentro de la estructura del Estado.

De concretarse, se convertiría en una de las reformas institucionales más importantes impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast durante el inicio de su mandato, en una agenda enfocada en la reducción del tamaño del Estado y la reorganización de la administración pública.

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