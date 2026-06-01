Metro de Santiago: ¿Qué dijo el Presidente Kast sobre el tren subterráneo en la Cuenta Pública?

01 jun. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó el avance de distintos proyectos de transporte en la Región Metropolitana y destacó la continuidad de iniciativas impulsadas a través de los distintos gobiernos.

En su discurso, el mandatario afirmó que el Gobierno mantendrá el desarrollo de nuevas líneas de Metro.

Reconociendo el trabajo de administraciones anteriores, el mandatario se refirió a las nuevas líneas del Metro de Santiago.

Nuevas líneas de Metro

Kast indicó que la Línea 7 ya supera el 40% de avance: "Hacia fines de 2028, unirá Renca con Vitacura, beneficiando a más de 1,6 millones de personas", señaló el mandatario.

También destacó que la futura Línea 9 conectará Recoleta con Puente Alto, lo que beneficiará a cerca de dos millones de habitantes.

Asimismo, sostuvo que la Línea 8 continúa avanzando y que ya se encuentran en estudio los trazados de una futura Línea A.

Futura conexión con el aeropuerto

Respecto de este último proyecto, el Presidente señaló que la futura extensión Línea A permitirá llegar hasta el principal terminal aéreo de la capital:

"Avanza la Línea 8 y ya están en estudio los trazados de la futura Línea A, que llegará hasta el aeropuerto, como ocurre en las grandes capitales a nivel mundial", expresó.

Hacia el final de su intervención sobre el tema, Kast destacó el impacto que tienen estas obras en la vida cotidiana de las personas: "Un kilómetro de Metro no es valioso por el concreto: si no por el tiempo".

Y agregó: "El tiempo de una persona que dejará de perder más de una hora cada día en el transporte. Una hora para compartir en familia, para practicar un deporte, para leer o, sencillamente, para descansar", concluyó.

Todo sobre Cuenta Pública