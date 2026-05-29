Metro de Santiago restablece el servicio tras cierre de siete estaciones en Línea 5

29 may. 2026 - 06:14 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, Metro de Santiago informó que inició la jornada con el servicio suspendido en siete estaciones de la Línea 5. La situación se mantuvo hasta cerca de las 06:30 horas, cuando la situación fue normalizada.

Según lo indicado por el tren subterráneo en su cuenta de X, la medida se tomó a raíz de "un problema en la vía". En específico, todo habría ocurrido por un arco eléctrico.

¿Qué estaciones fueron cerradas disponibles?

"El servicio en L5 iniciará disponible solo entre las estaciones Pudahuel y Vicentes Valdés debido a un problema en la vía", informó Metró en su momento, precisando que "el resto de las líneas estarán disponibles".

En específico, las siguientes estaciones fueron suspendidas:

Barrancas

Laguna Sur

Las Parcelas

Monte Tabor

Del Sol

Santiago Bueras

Plaza de Maipú

A raíz de la contingencia, RED dispuso buses de apoyo que realizan recorridos en bucle paralelos a la Línea 5, entre Plaza de Maipú y Pudahuel. También reforzaron los servicios 106, 110, 110c, 401, 405, 419, 421, 431c, 506, 506e, 506v y i09.

Actualmente, toda la red de Metro se encuentra disponible.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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