Suspenden tres servicios del Biotren Concepción-Coronel por atropello de mujer

27 may. 2026 - 20:53 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, Biotren informó de la suspensión de tres servicios de la Línea 2 que conecta Concepción con Coronel, luego de que una persona resultara atropellada en la estación Costa Mar, en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío.

De acuerdo con información publicada por BiobíoChile, la víctima corresponde a una mujer de aproximadamente 60 años.

Biotren reportó alteraciones por emergencia

A través de su cuenta de X, Biotren informó que sus servicios presentan "alteraciones en sus horarios debido a accidente que involucra peatón".

La institución detalló mediante la misma vía que a las 19:48 horas "equipos de emergencia se dirigen al lugar".

¿Qué servicios fueron suspendidos?

Posteriormente, la empresa confirmó la suspensión de tres recorridos entre Concepción y Coronel debido a la emergencia.

Los servicios afectados corresponden a:

19:45 horas desde Concepción.

horas desde Concepción. 20:30 horas desde Coronel.

horas desde Coronel. 21:15 horas desde Concepción.

Atropello ocurrió en San Pedro de la Paz

Según los antecedentes preliminares consignados por el citado medio, el hecho ocurrió a la altura de calle Nueva 1, en el sector Los Pioneros de San Pedro de la Paz. Además, se indicó que el tren involucrado se desplazaba en dirección a Concepción al momento del atropello.

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre el estado de salud de la víctima ni sobre las circunstancias del accidente.

[27 may] ? Biotren Informa | Nuestros servicios de L2 presentarán alteraciones en sus horarios debido a accidente que involucra peatón en Estación Costa Mar. Equipos de emergencia se dirigen al lugar.



Continuaremos informando. — Biotren (@EFE_Biotren) May 27, 2026

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