Bono Calefacción: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrarlo?

27 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Calefacción, conocido oficialmente como Subsidio a la Calefacción, es un importante apoyo estatal anual destinado a aliviar los altos costos de dicho servicio durante el período de invierno para miles de familias.

Este beneficio de $100.000, que inició sus pagos en marzo de este año, no requiere de una postulación previa, ya que el Estado selecciona automáticamente a los hogares que cumplen con las exigencias socioeconómicas.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el Bono Calefacción?

Las personas que no tienen una Cuenta RUT activa y optaron por recibir el pago presencial, tienen hasta seis meses para cobrarlo (contados desde marzo) en una sucursal de BancoEstado, según la Ventanilla Única Social.

En cambio, quienes reciben el dinero mediante depósito bancario directo en su CuentaRUT, el monto se transfiere automáticamente sin requerir gestiones adicionales.

¿Qué necesito para obtener el Bono Calefacción?

Este aporte es exclusivo para las familias residentes de la Región de Aysén. El requisito fundamental es pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación del Registro Social de Hogares (RSH).

Debido a que el presupuesto es limitado, el Gobierno aplica criterios de priorización para seleccionar a las familias. Se da preferencia a los hogares que:

Participen en el subsistema Seguridades y Oportunidades o en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Tengan entre sus integrantes a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad (o dependencia moderada/severa).

Estén liderados por mujeres jefas de hogar.

Si el beneficiario no puede acudir a la sucursal de BancoEstado, puede autorizar a otro integrante del grupo familiar (mayor de 18 años) llenando un Formulario de Cambio de Cobrador, el cual se debe presentar en la Seremi de Desarrollo Social de Aysén.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Calefacción?

Para saber si una persona es beneficiaria del subsidio, debe hacer la consulta por medio del portal de consulta (subsidiocalefaccion.gob.cl).

Una vez dentro del sitio web oficial del beneficio, se debe ingresar el RUN, la fecha de nacimiento y presionar el botón “Consultar”.

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