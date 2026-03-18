Subsidio de Calefacción: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para recibirlo?

18 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio De Calefacción ayuda a los hogares chilenos a aliviar gastos por este concepto durante la temporada de invierno.

Este beneficio no postulable otorga un monto de $100.000 a las familias que registran mayor vulnerabilidad en la Región de Aysén.

Según la Ventanilla Única Social, el pago se realiza por medio de la Cuenta Rut del beneficiario. En el caso de que no tengan, se puede cobrar en sucursales de Banco Estado y pago rural.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para recibirlo?

Para acceder al subsidio de calefacción se requiere pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además de cumplir con ese requisito, se suele dar prioridad a las familias que cumplan con condiciones como:

Participar en el Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Tener algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados en el hogar.

Tener al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa , o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, en el núcleo familiar.

, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, en el núcleo familiar. Albergar en el hogar al menos un niño, niña o adolescente.

Albergar en el hogar a un adulto mayor.

Ser una familia con mujeres jefas de hogar.

Sin postulaciones

No es necesario postularse para tener acceso al subsidio de calefacción. Las familias que cumplen con los requisitos exigidos son seleccionadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Este programa, de cupos limitados, no genera ningún costo asociado para el destinatario.

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