"Amarme no significa quedarme igual": Chilota muestra cambio de look tras cirugías estéticas

05 may. 2026 - 18:35 hrs.

La influencer chilena Fernanda Valenzuela, conocida como "La Chilota", volvió a generar reacciones en redes sociales tras compartir un nuevo registro personal vinculado a su imagen.

La exchica reality mostró un cambio en su apariencia a través de una historia en Instagram, dejando atrás su característico cabello rojo para dar paso a un tono castaño con mechas rubias, transformación que ocurre semanas después de haberse sometido a distintos procedimientos estéticos.

Al respecto, señaló: "Mi autoestima no tiene nada que ver aquí; si a ti no te gusta, simplemente no lo mires. Amarme no significa quedarme igual para siempre, significa escucharme y tomar las decisiones que me hagan sentir mejor conmigo misma."

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Su mensaje personal tras el cambio de imagen

La joven compartió en sus redes sociales parte de su experiencia personal y el significado que han tenido para ella las desiciones sobre su imagen: “Algo que les quería compartir de mi vida privada. Una decisión difícil de tomar y que está cambiando mi vida”, escribió en una publicación.

En el registro del nuevo look se le ve con un tono de cabello más oscuro con reflejos claros, cambio que ya había comenzado a evidenciarse, pero que ahora se muestra de forma más definida.

Este proceso de dejar su característico cabello rojo se da luego de intervenciones estéticas realizadas en los últimos meses, entre ellas una mastopexia y una rinoplastia.

Luego de la primera de dichas cirugias expresó su satisfacción por haber completado el proceso: “Algo que hace un año parecía imposible para mí, hoy lo pude lograr solita. Gracias, gracias, gracias”, señaló.

Respuesta a las críticas

Tras recibir comentarios en redes sociales por su cambio, la influencer abordó directamente las opiniones sobre su apariencia, explicando su postura frente a las transformaciones personales.

“Respetar mi cuerpo también tiene que ver con elegir o tomar decisiones de cambiarlo para que yo me sienta bien con él; no todos tienen que entender, pero sí me gustaría que lo respetaran”, indicó.

Sumado a los dichos que había emitido con anterioridad en sus redes sociales, reflexionó: "Aparte, ¿quién inventó la idea de que amor propio es no cambiarte nada?".

Finalmente, respecto a una de sus intervenciones, sostuvo que se trata de una decisión personal. “Esta decisión la tomé yo misma, por mí, no por presión, no por los demás, fue por mí. Esta decisión la tomé a los 14 años. Yo siempre me quise operar la nariz”, concluyó.



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