Bono Base Familiar: ¿Quiénes pueden cobrarlo?

05 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un apoyo económico mensual que el Estado otorga a las familias y personas en situación de pobreza extrema. Su monto es variable y busca complementar los ingresos del hogar durante un periodo determinado.

Se trata de un beneficio automático que se concede por hasta 24 meses, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos de participación y se mantenga bajo el umbral de ingresos requerido.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Base Familiar?

El Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso) indica que el beneficio es para el grupo familiar, pero la ley establece un orden de prioridad para determinar quién recibe el dinero:

Madres: mujeres con hijos menores de 18 años, o que tengan a su cargo personas con invalidez o discapacidad mental.

mujeres con hijos menores de 18 años, o que tengan a su cargo personas con invalidez o discapacidad mental. Jefas de hogar: mujeres mayores de 18 años que sean jefas de hogar o pareja del jefe de hogar.

mujeres mayores de 18 años que sean jefas de hogar o pareja del jefe de hogar. Dueñas de casa: mujeres mayores de 18 años que desempeñen el rol de dueña de casa.

mujeres mayores de 18 años que desempeñen el rol de dueña de casa. Hombres jefes de hogar: si no hay mujeres que cumplan los requisitos anteriores, el pago se realiza al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

si no hay mujeres que cumplan los requisitos anteriores, el pago se realiza al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Otros integrantes: cualquier mujer u hombre mayor de edad si no existen las figuras anteriores.

¿Qué necesito para recibir el Bono Base Familiar?

El 15 de cada mes, el sistema verifica automáticamente que el beneficiario y/o su familia cumpla con dos condiciones fundamentales:

Estar participando activamente en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) a través de programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Tener un ingreso mensual per cápita inferior a $45.572, que es el valor definido como la línea de pobreza extrema para este cálculo.

¿Cuánto entrega el Bono Base Familiar?

El monto promedio que se entrega actualmente ronda los $58.594 mensuales, ya que su valor es variable porque se calcula de forma personalizada para cada familia.

Cabe mencionar que cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos reales de la familia y la línea de pobreza extrema ($45.572). Sin embargo, a partir del mes 17 de recibirlo, el monto disminuirá mensualmente en un sexto (1/6) hasta alcanzar los 24 meses.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

Al momento de integrarse a los programas sociales, el cobrador de la familia debe elegir entre dos modalidades:

Depósito electrónico: el dinero se transfiere a la CuentaRUT u otra cuenta bancaria.

el dinero se transfiere a la CuentaRUT u otra cuenta bancaria. Pago presencial: se puede cobrar en sucursales de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes. Existe un plazo de 6 meses para cobrar el dinero; de lo contrario, el pago caduca y se entiende que se renuncia al aporte.

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