Bono Trabajo Mujer de mayo: ¿Cuándo es el pago?

04 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Trabajo Mujer (BTM) es un beneficio clave para las trabajadoras del país, ya que busca mejorar los ingresos de quienes pertenecen al 40% más vulnerable, entregando un pago mensual o anual directo.

Para este mes de mayo, miles de beneficiarias esperan recibir el depósito correspondiente a su renta de febrero, por lo que es fundamental conocer la fecha exacta en que se pagará.

¿Cuándo se paga el Bono Trabajo Mujer de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del Sence, el pago correspondiente al mes de mayo se realizará el viernes 29 de mayo.

Es importante recordar que este depósito se calcula en base a la renta bruta que la trabajadora percibió en febrero de 2026, debido al desfase de tres meses que aplica el sistema para validar las cotizaciones.

¿Quiénes recibirán el Bono Trabajo Mujer de mayo?

Este pago mensual está destinado a las beneficiarias habituales y postulantes de enero (lo reciben con cuatro meses de desfase), quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Si escoge el pago anual, debe acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono.

Si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Si es trabajadora independiente, debe acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio.

¿Cuál es el monto del Bono Trabajo Mujer de Mayo?

El monto no es el mismo para todas, ya que se calcula proporcionalmente de acuerdo con el nivel de ingresos percibidos:

Recibe de 1$ a $44.157: si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube. Recibe cerca de $44.157: si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971.

si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971. Cobra de $44.157 a $1: si acredita entre $367.971 y $662.348 de renta mensual. A mayor renta, el monto disminuye.

¿Dejaré de recibir pagos del Bono Trabajo Mujer este año?

Debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), ya no se aceptan nuevas postulaciones al BTM.

Sin embargo, quienes ya son beneficiarias seguirán recibiendo sus depósitos con normalidad. Además, en agosto de 2026 se llevará a cabo el Pago Anual (reliquidación), donde se ajustan los montos finales según los ingresos totales del año anterior.

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