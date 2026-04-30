Pago del Subsidio Trabajo Mujer de abril: ¿Quiénes lo reciben?

30 abr. 2026 - 07:00 hrs.

Este jueves 30 de abril se realizará el pago del Subsidio Trabajo Mujer, conocido oficialmente como Bono Trabajo Mujer, un aporte económico que entrega el Sence para mejorar los ingresos de las trabajadoras y fomentar su contratación formal.

Este beneficio se entrega a quienes postularon y resultaron beneficiarias. El dinero se deposita en la CuentaRUT o se puede retirar de manera presencial en sucursales de BancoEstado, dependiendo de si escogió el pago mensual o anual.

¿A quién le corresponde el Bono Trabajo Mujer de abril?

De acuerdo al Sence, el pago se entregará a mujeres que postularon en diciembre (lo reciben con cuatro meses de desfase) y beneficiarias habituales, quienes deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Si escoge el pago anual, debe acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono.

Si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Si es trabajadora independiente, debe acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio.

¿Cuánto entrega el Bono Trabajo Mujer de Abril?

El dinero que se deposita a las trabajadoras varía conforme a la renta que registren, por lo que los pagos se estructuran así:

De 1$ a $44.157: si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube. Cerca de $44.157: si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971.

si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971. De $44.157 a $1: si acredita entre $367.971 y $662.348 de renta mensual. A mayor renta, el monto disminuye.

¿Qué cambio tendrá el Bono Trabajo Mujer en 2026?

Durante este año, este bono dejó de recibir nuevas postulaciones para ser absorbido por el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el cual fusiona este y otros beneficios, como el Subsidio Empleo Joven.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo aclaró que las actuales beneficiarias están protegidas y no perderán su pago. Por ello, continuarán recibiendo sus pagos con normalidad hasta cumplir los cuatro años reglamentarios.

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