"En shock": La reacción de Cata Vallejos tras ser destituida del Miss Universo

30 abr. 2026 - 05:22 hrs.

La influencer Catalina Vallejos fue destituida como representante de la comuna de La Reina para el concurso de Miss Universo Chile 2026, según informó la propia organización del certamen a través de un comunicado.

"Esta decisión se ha tomado en conformidad al contrato vigente, debido a incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol", argumentó la organización de la competencia.

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La reacción de Cata Vallejos

Tras conocerse la noticia, la influencer reaccionó públicamente a través de redes sociales, donde aseguró que se enteró de la situación mientras se encontraba de viaje a Rapa Nui.

Vallejos afirmó estar "shock, igual que todos ustedes", agregando además que "no entiendo lo que está pasando. Para mí fue una completa sorpresa".

En la misma línea, aseguró que no fue informada previamente sobre la decisión, reiterando que "no entiendo por qué se está hablando de esto o por qué pasó esta situación".

¿Por qué la destituyeron?

Desde la organización explicaron que la medida responde a incumplimientos en el rol que debía desempeñar como candidata, apuntando a faltas relacionadas con compromisos y conductas esperadas dentro del certamen.

Rambién se mencionaron eventuales faltas de respeto: "Como organización, creemos firmemente en el respeto, la responsabilidad y el profesionalismo como pilares esenciales para representar este proyecto".

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